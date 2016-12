foto LaPresse

- La Dia di Caltanissetta è impegnata a Catania e Milano in un'operazione antiriciclaggio avviata dopo il commissariamento della banca di credito cooperativo So.Fi.Ge. di Gela, avvenuto nel 2005. Sono stati sequestrati beni e aziende per circa 20 milioni di euro dopo che le indagini hanno accertato 33 casi di riciclaggio, facendo emergere il coinvolgimento di decine di società di capitale, alcune delle quali con sede in paradisi fiscali.