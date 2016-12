foto LaPresse 20:37 - Una cinquantina di persone appartenenti al movimento No Tav ha fatto irruzione nella sede regionale del Pd, a Palermo, imbrattando le pareti della scala con vernice spray e tentando di entrare negli uffici, ma senza riuscirci. Il segretario provinciale dei democratici, Enzo Di Girolamo, che ha fronteggiato i manifestanti, è rimasto ferito a un dito. Sul posto è intervenuta la Digos. - Una cinquantina di persone appartenenti al movimento No Tav ha fatto irruzione nella sede regionale del Pd, a Palermo, imbrattando le pareti della scala con vernice spray e tentando di entrare negli uffici, ma senza riuscirci. Il segretario provinciale dei democratici, Enzo Di Girolamo, che ha fronteggiato i manifestanti, è rimasto ferito a un dito. Sul posto è intervenuta la Digos.

No Tav invadono la A32 a Chianocco

Circa duecento manifestanti e attivisti No Tav hanno invaso entrambe le corsie dell'autostrada A32 Torino-Bardonecchia all'altezza dello svincolo di Chianocco, vicino Bussoleno (Torino). Il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni per circa mezz'ora.