foto LaPresse 08:04 - Si è conclusa con una sentenza storica la vicenda di un giovane di Bagheria (Palermo), insultato da una coppia con frasi come "frocio", "fai schifo" e poi schiaffeggiato in strada. Il Giudice di pace ha infatti condannato i coniugi che hanno apostrofato il ragazzo al pagamento di un'ammenda 1.200 euro complessiva più le spese processuali. I due dovranno anche risarcire i danni subiti dal giovane e dall'Arcigay (500 euro).

Esulta l'organizzazione per la difesa dei diritti degli omosessuali, che si era costituita parte civile: "Si tratta di una delle pochissime sentenze in Italia e l'unica in Sicilia in cui ad un'associazione per la difesa dei diritti Lgbt viene riconosciuto un risarcimento". Una decisione che l'Arcigay non esita a definire "storica".



"Non solo il magistrato non ha concesso la sospensione della pena, a nostro avviso sottolineando in questo modo la pericolosità sociale e la gravità delle aggressioni di stampo omofobico, ma ha anche riconosciuto il danno reso a tutta la comunita' delle persone Lgbt - spiega l'associazione in una nota -. Attendiamo in ogni caso di leggere le motivazioni della sentenza che il Giudice depositerà nei prossimi giorni".