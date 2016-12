foto Ansa

- Un artigiano di 53 anni del Messinese è stato arrestato per detenzione e divulgazione di ingenti quantità di video pedopornografici. Le indagini erano state avviate nel 2010 dalla polizia tedesca nell'ambito di un'inchiesta per pedopornografia su internet. Durante una perquisizione gli agenti hanno trovato video con preadolescenti vittime di abusi sessuali e bambini in tenera età stuprati da adulti.