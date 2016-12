Palermo, operazione antidroga

07:05

- Vasta operazione antidroga a Palermo nei confronti di una organizzazione che controllava lo spaccio di cocaina e hashish avendo come base operativa il popoloso quartiere del Capo. La polizia ha eseguito 11 ordinanze di custodia, con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla detenzione ed allo spaccio di stupefacenti. Per sette indagati disposta la custodia cautelare in carcere; ad altri quattro concessi gli arresti domiciliari.