Melfi, Fiat va in Cassazione

- La Fiat ricorrerà in Cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Melfi, su cui "seguendo la linea già tenuta nei precedenti gradi di giudizio" non intende fare commenti. L'azienda sottolinea che "considera inaccettabili comportamenti come quelli dei tre lavoratori licenziati: proseguirà le azioni per impedire che simili condotte si ripetano".