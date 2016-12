Vento forte, pioggia e neve al Sud: il maltempo si abbatte su Sicilia e Calabria

foto LaPresse Correlati Le previsioni meteo in diretta

Dopo aver colpito il resto del Paese, il maltempo si è abbattuto sul Sud Italia. La situazione più critica in Sicilia e in Calabria, dove numerose strade sono chiuse per frane e allagamenti. A Palermo, dove le raffiche di vento hanno superato i 90 chilometri orari, alcuni traghetti non sono riusciti ad attraccare. Venticinque escursionisti sono bloccati sull'Etna dove sono scesi due metri di neve.

Voli per Palermo dirottati su Trapani

Quattro voli provenienti da Bologna, Bergamo, Pisa e Roma e diretti a Palermo sono stati dirottati all'aeroporto di Trapani Virgi a causa del forte vento che sferza la Sicilia. In particolare, come confermano dall'ufficio stampa dell'aeroporto 'Falcone e Borsellino' di Palermo sono stati dirottati i voli Bologna-Palermo di Ryanair, Bergamo-Palermo e Pisa-Palermo, sempre di Ryanair e il Roma Fiumicino-Palermo di Easy Jet.



Interruzioni sulla linea ferroviaria in Calabria

E' stata interrotta in due tratti, a causa del maltempo che in queste ore sta interessando la Calabria, la circolazione dei treni sulla linea jonica. La linea ha subito un primo stop tra Bianco e Ferruzzano per la tracimazione di un torrente e tra Bova e Palizzi per il crollo di un muro di contenimento. Rallentamenti, sempre per il maltempo, si registrano sulla linea tirrenica, fra Villa San Giovanni e Bagnara, nel reggino, e fra Cetraro e Longobardi in provincia di Cosenza.



Allagato il carcere di Enna

Sono decine gli interventi dei vigili del fuoco e della protezione civile a Enna e in provincia dopo 24 ore di pioggia incessante. La situazione più grave a Piazza Armerina dove i vigili del fuoco sono al lavoro all'Istituto tecnico allagato nel piano interrato e piano terra. Decine gli allagamenti e interventi per alberi caduti mentre nel capoluogo anche il carcere è allagato.



Escursionisti bloccati sull'Etna

Sul versante Sud dell'Etna 25 persone sono rimaste bloccate dal maltempo nel rifugio Sapienza. Queste persone si trovano da ieri sera in quota, dove attorno ai 2 mila metri ha nevicato abbondantemente e si è formato un manto di due metri.