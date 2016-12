Sequestro beni ad amico Provenzano

07:41

- Beni per un valore di oltre 1,5 milioni di euro sono stati sequestrati e confiscati dalla Dia di Caltanissetta a Salvatore Martorana, 86 anni, originario di Casteldaccia (Palermo), condannato a sei anni di reclusione per concorso in associazione mafiosa. Il provvedimento, riguarda un esponente "stabilmente inserito nel circuito relazionale deputato alla veicolazione dei pizzini riconducibili a Bernardo Provenzano, all'epoca ancora latitante".