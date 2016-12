Maltempo, scuole chiuse a Catania

23:53

- Mercoledì tutte le scuole di ogni ordine e grado di Siracusa resteranno chiuse per il maltempo. Lo ha disposto questa sera il sindaco Roberto Visentin. Tutte le strutture della protezione civile comunale e le squadre dei volontari sono state allertate e sono pronte ad intervenire in caso di peggioramento della situazione. Anche le scuole di ogni ordine e grado di Fiumefreddo (Catania) domani resteranno chiuse per l'allerta.