Messina, una frana fa deragliare un treno

foto Ansa 23:55 - Un treno è deragliato in località Spisone, tra Taormina e Letojanni. Si tratta del convoglio regionale Siracusa-Messina. L'incidente si è verificato alle 19.30 a causa di uno smottamento che ha interessato la sede ferroviaria. Il locomotore è uscito dai binari. Feriti, a quanto pare lievemente, i due macchinisti condotti in ospedale. Sostanzialmente illesi i circa 70 passeggeri aiutati a scendere dal treno dai soccorritori. - Un treno è deragliato in località Spisone, tra Taormina e Letojanni. Si tratta del convoglio regionale Siracusa-Messina. L'incidente si è verificato alle 19.30 a causa di uno smottamento che ha interessato la sede ferroviaria. Il locomotore è uscito dai binari. Feriti, a quanto pare lievemente, i due macchinisti condotti in ospedale. Sostanzialmente illesi i circa 70 passeggeri aiutati a scendere dal treno dai soccorritori.

Maltempo, scuole chiuse a Siracusa

Oggi tutte le scuole di ogni ordine e grado di Siracusa resteranno chiuse per il maltempo. Lo ha disposto questa sera il sindaco Roberto Visentin. Tutte le strutture della protezione civile comunale e le squadre dei volontari sono state allertate e sono pronte ad intervenire in caso di peggioramento della situazione. La prefettura di Siracusa, a sua volta, ha rilanciato l'avviso meteo ''relativo al persistere di precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale con forti raffiche di vento per le prossime 24-36 ore'' diffuso dal dipartimento della protezione civile. La prefettura di Siracusa, infine ''invita la popolazione a prestare la massima attenzione e prudenza in prossimità di attraversamenti sui fiumi, torrenti e corsi d'acqua e nel percorrere sottopassi e viabilità contigua ad essi''.