Palermo, pusher usavano codice culinario

foto Ansa

08:22

- Una banda di spacciatori aveva adottato un codice bizzarro per comunicare, convinti che non sarebbero stati intercettati. Così le dosi di hashish da smerciare venivano chiamate "polli", "rosticceria", "cioccolato". Lo stratagemma non ha funzionato e gli otto componenti dell'organizzazione, tutti palermitani, sono finiti in manette. L'indagine è stata condotta dalla quinta sezione della Squadra mobile di Palermo.