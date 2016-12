foto Ansa 22:46 - Un giovane è stato ucciso in un conflitto a fuoco a Spadafora nel Messinese. A sparare sarebbe stato un ex vigilante che era, secondo la ricostruzione dei carabinieri, la vittima designata di quattro sicari. L'uomo ha risposto ai colpi sparati dal gruppo uccidendo un killer. - Un giovane è stato ucciso in un conflitto a fuoco a Spadafora nel Messinese. A sparare sarebbe stato un ex vigilante che era, secondo la ricostruzione dei carabinieri, la vittima designata di quattro sicari. L'uomo ha risposto ai colpi sparati dal gruppo uccidendo un killer.

Francesco Giorgianni, 37 anni, è stato fermato dai carabinieri. Quattro persone hanno aspettato che Giorgianni scendesse dall'auto che aveva posteggiato in una strada poco illuminata per tentare di ucciderlo. Una vera e propria spedizione omicida. Ma ad avere la peggio è stato uno di loro. Gli altri tre sono fuggiti in auto.