Etna, riapre l'aeroporto di Catania

08:27

- E' stato riaperto l'aeroporto di Catania chiuso poco prima delle 22 di ieri per la nuova fase eruttiva dell'Etna. L'unità di crisi dello scalo, riunitasi all'alba, ha stabilito di limitare per il momento a 5 movimenti l'ora i voli in arrivo. Ciò porterà a partenze regolari ma con possibili ritardi. La chiusura dello spazio aereo ha comportato 6 dirottamenti su Lamezia Terme e uno su Palermo. Cancellati 5 voli di linea e 5 cargo.