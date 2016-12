Incidenti, un morto nel Siracusano

00:05

- Un mediatore catanese di agrumi di 49 anni ha perso la vita in un incidente stradale a Lentini (Siracusa). Nello stesso incidente sono rimaste ferite tre persone, una delle quali in modo grave che è è stata trasferita con l'eliambulanza nell'ospedale Cannizzaro di Catania. La vittima era alla guida di un'auto entrata in collisione con un'altra vettura che probabilmente viaggiava in direzione opposta.