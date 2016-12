Maltempo,morto bimbo finito in buca

22:39

- E' morto il bimbo di un anno finito in una voragine mentre si trovava a bordo di una Fiat Punto, condotta dalla madre di 32 anni, alla periferia di Siracusa. L'auto era precipitata nell'acqua alta circa due metri esondata da un vicino torrente. La donna era stata soccorsa e miracolosamente salvata da alcuni ragazzi. Il piccolo era rimasto senza respirare per circa 10 minuti ed era stato ricoverato in ospedale in condizioni gravissime.