Auto in voragine, grave un bimbo

- Una donna 32enne e il figlio di un anno sono rimasti intrappolati nell'auto sulla quale viaggiavano, precipitata in una voragine profonda circa due metri alla periferia di Siracusa. La buca, in una zona di campagna, era interamente coperta dall'acqua esondata da un vicino torrente. La donna è stata soccorsa da alcuni ragazzi che hanno assistito all'incidente. Il bimbo è stato recuperato dai vigili del fuoco ed è in gravissime condizioni.