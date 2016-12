foto Ansa 13:59 - Un lieve terremoto è stato avvertito dalla popolazione tra le province di Messina e Palermo. Le località più prossime all'epicentro sono Castel di Lucio (Me), Mistretta (Me) e San Mauro Castelverde (Pa). Dalle verifiche effettuate dal Dipartimento della Protezione Civile non risultano al momento danni. Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia le due scosse sono state di magnitudo 3.1 e di 2.6. - Un lieve terremoto è stato avvertito dalla popolazione tra le province di Messina e Palermo. Le località più prossime all'epicentro sono Castel di Lucio (Me), Mistretta (Me) e San Mauro Castelverde (Pa). Dalle verifiche effettuate dal Dipartimento della Protezione Civile non risultano al momento danni. Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia le due scosse sono state di magnitudo 3.1 e di 2.6.

Carrara, sgomberate altre tre famiglie

Altre due abitazioni, e sono tre con quella di ieri, sono state dichiarate inagibili a Carrara in seguito al terremoto dello scorso 27 gennaio. Inagibile anche la succursale del Liceo Artistico che dovrà restare chiusa per una decina di giorni dopo il crollo di alcuni calcinacci nelle aule che ospitano i laboratori. Al Comune di Carrara sono arrivate 180 segnalazioni di cittadini che hanno richiesto interventi per piccole fessure e crepe nelle loro abitazioni.