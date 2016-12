Rogo a Palermo, morto un 84enne

10:10

- Un 84enne è morto carbonizzato a Palermo per un incendio divampato nel suo appartamento, al quarto piano di uno stabile nel quartiere Arenella. Non si conoscono ancora le cause del rogo, che ha danneggiato l'appartamento ma non ha arrecato danni al palazzo. I vigili del fuoco, avvertiti dai vicini dell'anziano, hanno spento le fiamme ma non sono riusciti a salvare il pensionato.