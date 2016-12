Caltanissetta, rogo in appartamento

21:22

- Attimi di paura a Caltanissetta, dove quattro persone sono rimaste intossicate dal fumo provocato da un incendio che si è sviluppato all'interno di un appartamento, al sesto piano di un palazzo. Due dei feriti si trovavano all'interno dell'abitazione, gli altri due in un appartamento attiguo; i quattro sono stati trasferiti nell'ospedale Sant'Elia e non versano in gravi condizioni.