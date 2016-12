Sicilia,indagini su aumento prezzi

00:10

- La Procura di Gela, con l'aiuto della guardia difFinanza e delle altre forze di polizia, ha disposto accertamenti per verificare manovre speculative sulle merci. Il procuratore Lucia Lotti, in particolare,vuole verificare se i distributori hanno venduto benzina a prezzi maggiorati, fino a due euro e mezzo, in concomitanza con lo sciopero dei Tir che ha reso difficile l'approvvigionamento di carburante per cinque giorni in Sicilia.