Sciopero tir, stop protesta Sicilia

- Il movimento Forza d'urto ha deciso di sospendere la protesta in Sicilia contro le politiche del governo in materia di accise sui carburanti. Lo ha annunciato uno dei leader del movimento dei forconi, Mariano Ferro, spiegando che "non si puo mettere in ginocchio più di quando già lo è la Sicilia, non era questo il nostro obiettivo". "La protesta non finirà - ha però aggiunto Ferro - ma la lotta si trasferirà a Roma".