Sciopero tir, stop alla maxiprotesta in Sicilia

I Tir interrompono la loro lunga protesta in Sicilia. Forza d'urto ha deciso di sospendere la manifestazione, che ha paralizzato l'isola per una settimana, e le normali attività di trasporto e distribuzione delle merci dovrebbero dunque riprendere. "Non si può mettere in ginocchio più di quanto già lo è la Sicilia - ha detto Mariano Ferro, uno dei leader del Movimento dei forconi -, non era questo il nostro obiettivo. La protesta si trasferirà a Roma".

Insomma, la protesta non si ferma, avvertono i capi della protesta, ed esplora altri canali.



Già nelle ultime ore comunque i leader avevano rivolto questo appello agli autotrasportatori: "E' urgente che riprenda normalmente il trasporto merci in Sicilia", come aveva chiesto Martino Morsello, numero uno del "Movimento dei forconi".



Tolti i blocchi alle raffinerie, via libera alla benzina

Sono stati rimossi intanto i blocchi nelle raffinerie del Petrolchimico di Priolo, a Siracusa, e le autobotti hanno cominciato l'approvvigionamento del carburante. Le prime autocisterne sono dirette verso Siracusa e verso Catania, che dovrebbero lentamente ritornare alla normalità.



Camion al porto di Palermo, verso lo sblocco

Circa cinquecento Tir carichi di merce si trovano ancora all'interno del porto di Palermo, anche se da questa mattina molti camion sono in circolazione. "I mezzi che trasportano derrate alimentari potranno circolare anche domani - dice il prefetto di Palermo Umberto Postiglione -. La situazione si è alleggerita. Nei giorni scorsi all'interno dell'area portuale si è raggiunta una punta massima di circa mille Tir". Intanto in prefettura è in corso la riunione con una delegazione di autotrasportatori locali. "Sulla base delle loro richieste - conclude il prefetto - avanzerò una proposta al ministero competente".



Ma è stata un'altra giornata difficile

Ma, se la benzina è in arrivo, i siciliani hanno vissuto un'altra giornata di passione. A Catania, infatti, dall'alba si sono formate lunghe code di auto ai rifornimenti nella speranza che arrivasse qualche autobotte proprio dalla vicina raffineria di Priolo, dove i blocchi sono stati tolti soltanto nel pomeriggio di sabato.



Stesse scene a Palermo, dove gli automobilisti si sono incolonnati dalle prime ore del mattino in prossimità dei distributori di benzina, in attesa di rifornirsi di carburante dopo che alla mezzanotte i tir hanno formalmente deciso di sospendere lo sciopero.



Ad Agrigento, nel più grande deposito provinciale, sono andate esaurite le scorte di bombole di gas gpl. Da Gela intanto, all'impresa hanno fatto sapere che l'approvvigionamento non sarà possibile prima di mercoledì.