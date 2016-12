Sicilia, quinto giorno di sciopero dei Tir

Altra giornata difficile per l'isola, già prostrata da quasi una settimana di immobilismo, tra supermercati che ormai stanno esaurendo le riserve e distributori di benzina a secco. "L'Aias alla mezzanotte di oggi, venerdì 20 gennaio 2012, come comunicato alla Commissione di Garanzia Sciopero, interromperà la protesta iniziata domenica scorsa. Tutti gli altri autotrasportatori indipendenti insieme a tutti gli altri aderenti a Forza d'urto continueranno la protesta a oltranza", si legge dunque in una nota diffusa dal movimento "Forza d'urto".



Benzina, speculatori in azione?

Intanto le conseguenze di quattro giorno di blocco cominciano a farsi sentire pesanti sul prezzo della benzina. Alcuni automobilisti hanno infatti denunciato, secondo quanto racconta "Catania Today", che sulla Catania-Messina il carburante viene venduto a 3 euro al litro. Se gli scioperi hanno lasciato a secco buona parte dei distributori in tutta la Sicilia, sembra dunque che ci sia chi sta speculando su questa situazione difficile.



Le richieste di chi manifesta

"Forza d'urto", come dice il sito Web dell'organizzazione, dice di non essere un soggetto politico e lancia una serie di richieste al governo tra cui una sul costo del carburante "che deve essere assolutamente alleggerito dalle accise". Gli aderenti al movimento appartengono per la maggior parte anche al cosiddetto "Movimento dei forconi", uno dei protagonisti delle agitazioni in Sicilia dei giorni scorsi.



Intanto l'autorità di garanzia sugli scioperi ha detto che i blocchi in Sicilia sono vietati dal codice e che l'Autorità sta valutando sanzioni.



Morsello, sciopero della fame

E' cominciato intanto il secondo giorno di sciopero della fame di uno dei leader del Movimento dei forconi, Martino Morsello, dopo le dichiarazioni del presidente di Confindustria Sicilia, Ivan Lo Bello, che ha denunciato infiltrazioni mafiose tra i manifestanti.



"Con il mio gesto - dice Morsello - voglio che venga accertata la verità di tali gravissime affermazioni e conoscere i nomi dei personaggi mafiosi che potrebbero essere vicini al nostro movimento. Sono sicuro che da parte di tre protagonisti, Mariano Ferro, Giuseppe Scarlata e me, che hanno costituito il movimento, non ci può essere nessuna ombra di dubbio di collegamenti con esponenti mafiosi. Mi rendo disponibile a collaborare con Lo Bello e i rappresentanti di categoria e le istituzioni per arrivare ad accertare eventuali infiltrazioni nel movimento".