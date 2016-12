foto Ansa Correlati Tir selvaggio, Sicilia paralizzata

Scarseggia la benzina

19:53 - Un Tir della società Acqua Enna, che tentava di forzare il blocco dei camionisti che hanno aderito allo sciopero in corso in Sicilia, è salito con la ruota sul piede di uno dei manifestanti, causandogli una frattura. L'incidente è avvenuto sulla A19 Palermo-Catania, in provincia id Enna. E intanto Palermo resta letteralmente a secco: solo pochissimi distributori hanno benzina nei loro impianti e lunghe code si sono formate per fare rifornimento.

L'incidente si è verificato in corrispondenza di uno dei blocchi posti dai "bisonti" sul territorio siciliano. Siamo al quarto giorno della protesta che sta letteralmente paralizzando l'isola. Le manifestazioni sono state organizzate dagli autotrasportatori siciliani dell'Aias e dai produttori agricoli del Movimento dei forconi, ai quali si sono aggiunte le marinerie di diverse città, da Catania a Termini Imerese.



Benzina esaurita a Palermo

A Palermo la benzina è ormai esaurita nei distributori. Solo poche stazioni di rifornimento hanno delle scorte e vi si registrano lunghe code: le auto sono incolonnate a partire da viale delle Magnolie dove transitare è impossibile. Due vigili stanno cercando a fatica di far transitare i bus.



Vertice Regione-prefetti

E proprio sullo sciopero degli autotrasportatori, agricoltori e pescatori è in corso alla Presidenza della Regione siciliana un vertice tra il governatore Raffaele Lombardo e i prefetti di Palermo e Catania. Ormai, oltre ai problemi al traffico, si sentono forti anche i disagi legati alla distribuzione: cominciano infatti a scarseggiare benzina e generi alimentari.



Presidi e blocchi

Volantinaggi, presidi e rallentamenti del traffico continuano a Palermo, come in tutta la Sicilia, dove prosegue lo sciopero contro l'aumento del prezzo dei carburanti e delle tariffe autostradali.



Nel capoluogo siciliano continuano i presidi davanti all'ingresso del porto e nei pressi della circonvallazione di via Oreto, dove i manifestanti hanno bloccato una trentina di mezzi pesanti, lasciando transitare solo le autovetture. Stessa scena all'altezza dello svincolo di Villabate, dove sono circa una trentina i mezzi fermi, e lungo lo scorrimento veloce Palermo-Agrigento, all'altezza dello svincolo per Bolognetta. Sono una cinquantina, invece, quelli bloccati dai manifestanti nei pressi dello svincolo per Lercara Friddi, dove da mercoledì è in corso un altro presidio.



Polemica con Confindustria

"E' grave - dice Franco Calderone, del movimento Forza D'Urto - quanto denunciato dal presidente di Confindustria Sicilia. Con questa protesta stiamo solo cercando di evitare che le nostre aziende finiscano nelle mani della mafia". Il presidente degli industriali Ivan Lo Bello ha infatti parlato di infiltrazioni di mafia dietro il Movimento dei forconi. "Lo Bello faccia i nomi - aggiunge Martino Morsello sel Movimento - e dimostri quanto dichiarato, assumendosi la responsabilità di simili infamanti accuse".



Intanto però lo stesso Lo Bello ha denunciato la presenza di mafiosi tra i manifestanti: "Tra gli agricoltori e gli autostraportatori che stanno creando notevoli danni al sistema imprenditoriale, abbiamo rilevato direttamente, e attraverso i nostri associati, la presenza di personaggi legati alla criminalità organizzata".



Digos: "Possibili infiltrazioni estremiste"

La Digos sta cercando di accertare l'eventuale infiltrazione di frange estremiste di destra e sinistra nei movimenti che hanno dato vita alla protesta che da 4 giorni paralizza la Sicilia. La Procura di Palermo è costantemente aggiornata sugli sviluppi dell'attività investigativa. Oggi Confindustria ha lanciato l'allarme che, dietro la protesta, possa esserci Cosa Nostra. Alle manifestazioni partecipano esponenti di Forza nuova e di centri sociali.