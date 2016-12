Mafia, maxisequestro da 25 mln euro

07:26

- Agenti della Questura di Trapani e finanzieri hanno sequestrato beni per 25 milioni di euro a Michele Mazzara, 52 anni, indicato dagli investigatori come fedelissimo del boss Matteo Messina Denaro. Arrestato nel 1997 per associazione mafiosa, Mazzara, secondo gli inquirenti, avrebbe coperto la latitanza del capomafia, trovandogli nascondigli sicuri. Tra i beni sequestrati 99 immobili, otto auto e 17 automezzi agricoli.