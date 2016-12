Auto contro albero: un morto

13:15

- Un morto e due feriti, uno dei quali in gravi condizioni, è il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel Siracusano tra Cassibile a Fontane Bianche. La vittima è un giovane di 20 anni, Salvatore Novello. Il ragazzo, secondo la ricostruzione della polizia, era a bordo di una Ford Fiesta assieme ad altri due giovani quando l'auto, per cause da accertare, è finita fuori strada schiantandosi contro uno degli alberi che costeggiano la carreggiata.