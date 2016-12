Palermo, Cc scoprono arsenale

07:21

- I carabinieri del Gruppo di Monreale hanno scoperto, a Portella della Ginestra (Palermo), 4 uomini che si esercitavano con armi da guerra, detenute illegalmente, in un poligono da tiro improvvisato con fusti di benzina e bombole come bersagli. Nel corso di perquisizioni sono state sequestrate più di 400 tra armi e munizioni ed è stato scoperto un laboratorio per la modifica di armi, anche da guerra, nel quartiere palermitano di Cruillas.