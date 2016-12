Stragi '92, indagato boss Madonia

22:48

- Il boss palermitano Salvo Madonia, condannato all'ergastolo per l'assassinio dell'imprenditore Libero Grassi, è indagato ora dalla procura di Caltanissetta per la strage di Capaci in cui rimasero vittime il giudice Giovanni Falcone, la moglie e gli agenti di scorta. Per gli inquirenti avrebbe partecipato, insieme al capomafia Totò Riina, ad una delle riunioni in cui si pianificò l'eccidio. Madonia è in carcere dal 14 dicembre del 1991.