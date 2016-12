Gela, tv su bimba: gravissima

21:36

- Una bambina di 4 anni di Gela è rimasta schiacciata dal televisore di casa caduto mentre tentava di arrampicarsi per gioco sul tavolo. La piccola è in fin di vita. Soccorsa da i familiari, è stata trasportata in ospedale con un'ambulanza. I medici del pronto soccorso l'hanno intubata, sottoposta a coma farmacologico e, dopo gli accertamenti radiologici, hanno deciso di trasferirla con l'elisoccorso in un centro di neurochirurgia pediatrica.