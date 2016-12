Sicilia, nuova eruzione dell'Etna

foto Facebook 16:45 - Nuova colata di lava sull'Etna. Il fenomeno è stato registrato dalle reti di monitoraggio dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. La colata ha avuto origine dal cratere di sud-est, dove ora l'attività eruttiva cominciata ieri sera è cessata. La zona era stata dichiarata dagli esperti di "criticità elevata". - Nuova colata di lava sull'Etna. Il fenomeno è stato registrato dalle reti di monitoraggio dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. La colata ha avuto origine dal cratere di sud-est, dove ora l'attività eruttiva cominciata ieri sera è cessata. La zona era stata dichiarata dagli esperti di "criticità elevata".

L'attività dell'Etna, la prima del 2012, ha dato vita a una colonna di cenere alta più di 5mila metri che, in assenza di vento, si è aperta a ombrello in direzione sud-ovest.



La lava emessa dal vulcano si è diretta verso la desertica Valle del Bove, lontano dai centri abitati. L'attività stromboliana dell'Etna è divenuta più intensa intorno alle 22 di ieri. L'Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Catania, che tiene sotto controllo l'Etna, non ha registrato scosse sismiche ma solamente un aumento del tremore.



L'aeroporto "Fontanarossa" resta aperto

E' tornata regolare l'attività nell'aeroporto di Catania. L'unità di crisi, riunitasi anticipatamente alle ore 12 dopo il nuovo bollettino dell'Ingv, ha annullato le limitazioni al traffico aereo - inizialmente fissate fino alle ore 14 - dopo la comunicazione da parte dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che il rischio di ricaduta cenere è cessato.







