Ragazzo accoltellato a Messina

00:48

- Un ragazzo di 25 anni è stato accoltellato in serata in via Rosso, nel villaggio Aldisio a Messina. La vittima, ferita alla testa, è stata colpita anche alle gambe con un corpo contundente. Il giovane è stato trasportato al Policlinico. Sul caso indagano i carabinieri. Ancora da chiarire la dinamica e i motivi dell'aggressione.