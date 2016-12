Costretto a licenziare, imprenditore si suicida

foto Ansa

14:22

- Un imprenditore catanese si è suicidato l'ultimo giorno del 2011 perché depresso per la crisi che aveva colpito la sua azienda. Roberto Manganaro, titolare col fratello di un'azienda che da trent'anni si occupa della vendita di moto, si è tolto la vita a 47 anni. L'uomo era stato costretto a licenziare i dipendenti che considerava come familiari. E non ha retto alla depressione generata da questo stato di cose.