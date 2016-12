Botti, 14enne perde occhio e 3 dita

12:28

- Un 14enne di Palermo, L.A., per l'esplosione di un petardo artigianale ha perso tre dita della mano destra e ha compromesso, forse in modo irreversibile, la vista all'occhio destro. Il ragazzo è stato operato per tre ore ed ora è tenuto in coma farmacologico. L'occhio gli è stato ricostruito anatomicamente all'ospedale di Villa Sofia ma è altamente improbabile che torni alla funzionalità originaria.