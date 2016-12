Palermo,molti cassonetti incendiati

10:22

- Notte lunga di lavoro per i vigili del fuoco di Palermo, impegnati in oltre venti interventi per spegnere le fiamme dei cassonetti dei rifiuti andati a fuoco a causa dei petardi. Un botto ha anche incendiato un'automobile in viale Piazza Armerina, nel quartiere Borgo nuovo. I cassonetti sono stati dati alle fiamme in diverse zone della città.