Arsenale nel Ragusano: tre arresti

La Polizia di Ragusa ha scoperto un arsenale e della droga a Vittoria, e arrestato tre persone. Sono state sequestrate pistole con silenziatore, munizioni, fucili, polvere da sparo, macchine per fabbricazione di cartucce, gruppi ottici in uso ai cecchini, fucili a pompa, giubbotti antiproiettile ed una "penna pistola". Indagini in corso per accertare se le armi fossero in uso ad uno dei clan mafiosi della zona.