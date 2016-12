Arrestato per furto, in cella diventa un assassino: libero dopo oltre 40 anni

14:34 - Si costituì nel 1971, convinto di dover scontare solo 16 mesi di reclusione per furto di melanzane, peperoni, di una bicicletta e di una moto. Solo ora, all'età di 70 anni, può lasciare il carcere. Perché negli oltre 40 anni anni trascorsi dietro le sbarre, il catanese Antonino Marano si è trasformato da ladruncolo ad assassino: due omicidi, nel 1975 e nel 1976, e due tentati omicidi. Tutti reati commessi in cella tanto da trasformarlo nel "killer delle carceri".

Lasciando il penitenziario su decisione del Tribunale di sorveglianza, Marano incontra un mondo completamente nuovo, che non conosce: "Non ci sono più le botteghe e ai supermercati non trovo l'uscita. Le bambine di 5 anni ora sono donne di 50, molti ragazzi mi chiamano nonno", racconta al quotidiano La Stampa.



Il suo nome è stato accostato più volte ai grandi casi di cronaca italiani, proprio per via della sua presenza ingombrante in diversi penitenziari del Paese. Dalle Brigate rosse al sequestro Soffiantini, passando per il caso Tortora.



Oggi tutto questo sembra definitivamente passato. Marano ora dipinge. I soggetti sono sacri: Madonna o angeli. In cella, proprio dove ha iniziato a uccidere a metà degli Anni '70, negli ultimi tempi sembra aver ritrovato la fede.