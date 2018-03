Appalti rifiuti: arrestati funzionari e imprenditori a Roma, Milano e Catania

La Direzione investigativa antimafia di Catania ha eseguito sei misure cautelari nel capoluogo etneo, a Roma e Milano nei confronti di funzionari pubblici, con ruolo apicale nell'amministrazione siciliana, e imprenditori impegnati nel settore ecologia e ambiente indagati per peculato e corruzione. Al centro dell'inchiesta l'affidamento di un appalto per la raccolta dei rifiuti dell'importo di quasi 350 milioni di euro suddivisi in tre anni.

Perquisizioni - Nell'ambito dell'operazione della Dia, denominata "Garbage affair", sono state effettuate perquisizioni nelle casa e nei luoghi di lavoro degli indagati a Catania, Milano e Roma. Nel capoluogo etneo, personale della Direzione investigativa antimafia ha eseguito anche perquisizioni e acquisizione di atti nell'ufficio del settore ecologia del Comune.



Gli arrestati - Sono quattro funzionari e dirigenti del settore Ecologia e della Ragioneria generale del Comune di Catania, che avrebbero garantito pagamenti veloci e omesso i controlli, e di due imprenditori romani vicini alla Ecocar, l'azienda che per conto dell'amministrazione ha gestito in regime di "prorogatio" la raccolta dei rifiuti. I reati ipotizzati a vario titolo sono corruzione e peculato. Al vaglio della Procura distrettuale c'è la posizione di una settimana persona. Nell'abitazione di uno degli indagati la Dia ha sequestrato oltre 20mila euro in contanti.



La gara andata 3 volte deserta - Al centro dell'inchiesta, l'appalto da 346 milioni di euro bandito dal comune di Catania per la raccolta dei rifiuti, la cui gara per tre volte è andata deserta, "costringendo" l'amministrazione a prorogare il servizio, per un costo di circa 100mila euro al giorno.