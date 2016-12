Appalti,indagato ex sindaco Procida

16:39 - L'ex sindaco ed ex parlamentare di An Luigi Muro è indagato per corruzione nell'ambito dell'inchiesta della procura di Napoli sugli appalti della Coop Cpl Concordia. Muro è coinvolto nell'indagine coordinata dai pm Woodcock, Carrano e Loreto, sui lavori per la metanizzazione a Procida. La stessa ipotesi di reato è contestata all'ex presidente della Coop Roberto Cesari e a Nicola Verrini, ex responsabile di area per Lazio, Campania e Sardegna.

