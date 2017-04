Appalti al Cara di Mineo, Odevaine patteggia 6 mesi a Catania

Luca Odevaine, ex membro del tavolo nazionale di coordinamento sui migranti, ha patteggiato 6 mesi di reclusione davanti al gup di Catania nell'ambito dell'inchiesta sulla concessione dell'appalto dei servizi, dal 2011 al 2014, al Cara di Mineo. La pena è stata decisa in continuazione con quella a 2 anni e 8 mesi inflitta a Odevaine a Roma il 3 novembre per corruzione, sempre in relazione ad un appalto del Cara di Mineo.