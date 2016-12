16:41 - Un pensionato di 86 anni è morto schiacciato dall'ascensore in un palazzo di via Papa Luciani, ad Agrigento. L'anziano stava andando a casa di amici per vedere le partite di calcio in compagnia. Ma quando è arrivato al settimo piano dello stabile e dopo aver messo un piede sul pianerottolo, l'ascensore è risalito improvvisamente, uccidendolo. Sul posto giunti i vigili del fuoco e i poliziotti.