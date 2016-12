07:25 - I carabinieri hanno arrestato Silvestre Bongiorno, 28 anni, con l'accusa di avere rapinato e picchiato due anziane appena uscite dalla messa a Palermo. Per questo stesso episodio era finito in carcere Vito Cataldi, 41 anni. Secondo i militari le due donne furono entrambe aggredite, riportando anche ferite importanti, lo scorso 20 settembre all'uscita della chiesa per strappare loro le borse con dentro cinque euro.