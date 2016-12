Antincendio, aerei e piloti fantasma: scoperta truffa a Regione Sicilia

La guardia di finanza di Palermo ha scoperto una maxitruffa ai danni della Regione Sicilia per l'appalto del servizio antincendio, vinto da una società rivelatasi poi non avere il numero dichiarato di elicotteri e piloti a disposizione. Per giustificare il mancato servizio, spesso venivano simulate improvvise avarie. Posti sotto sequestro beni per 12,5 milioni di euro.