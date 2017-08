Alluvione Messina, assolti in appello ex sindaci Buzzanca e Briguglio

Erano già stati assolti in primo grado i dirigenti regionali e della Protezione civile. "Sono molto delusa e esterrefatta, 37 persone sono morte e per la giustizia è come se non fosse deceduto nessuno. Non ci sono colpevoli e questo è incredibile", ha detto Raffaella Ingrassia, madre di Leo e Christian Maugeri, 21 e 22 anni, morti durante l'alluvione del 2009 a Giampilieri.



Il primo ottobre del 2009 una bomba d'acqua creò un inferno di fango nei comuni di Scaletta Zanchea e Itala e a Messina nelle frazioni di Giampilieri, Molino, Altolia. Morirono 37 persone e ci furono danni per oltre 800 milioni di euro. A Giampilieri i lavori per la messa in sicurezza si sono conclusi solo nel 2016.



I familiari delle vittime gridavano giustizia anche perché avevano fatto emergere che già nel 2007, due anni prima dell'alluvione, era stato denunciato il dissesto idrogeologico del territorio e le istituzioni non erano intervenute. Ora la sentenza - che assolve tutti gli imputati e non dà alcun risarcimento - ha gettato i parenti delle vittime nello sconforto. La procura in primo grado aveva chiesto oltre cent'anni complessivi di carcere per tutti gli imputati.