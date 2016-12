16:00 - Un ciclone potrebbe abbattersi nelle prossime ore sulle coste siciliane. Lo ha annunciato il dipartimento della Protezione civile, precisando che la traiettoria del fenomeno, di tipo tropicale, "non è esattamente prevedibile". La Regione Sicilia sta dunque prendendo tutte le misure per ridurre i rischi, come interrompere le attività all'aperto.