Agrigento, Veronica Panarello resta in cella La mamma di Loris: non vogliono credermi

20:54 - Resta nel carcere di Agrigento Veronica Panarello, la 26enne accusata di avere ucciso il figlio Loris, di 8 anni, il 29 novembre a Santa Croce Camerina, nel Ragusano. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Catania che ha rigettato la richiesta di annullamento dell'ordinanza di arresto della donna per omicidio e occultamento di cadavere. Il legale di Davide Stival, il marito di Veronica: "E' la conferma di un'ipotesi dolorosa".

"Aspettiamo di leggere le motivazioni per ricorrere eventualmente in Cassazione. Resto convinto dell'innocenza della mia cliente e lo dimostreremo nelle sedi competenti", ha invece commentato l'avvocato della Panarello, Francesco Villardita.



Dal canto suo, la Procura non esprime alcun parere e ha affermato che "le indagini continuano" comunque.



Veronica dal carcere: "Che delusione" - E' "delusa" Veronica Panarello per la decisione del Tribunale del Riesame, che ha confermato il suo arresto: "Non vogliono credermi", ha commentato dalla prigione di Agrigento. La donna si era detta "fiduciosa" e aspettava "con speranza" l'annullamento dell'ordinanza cautelare.



Il papà di Veronica Panarello: "Senza parole" -"Non ho parole". Questo il commento di Francesco Panarello, padre di Veronica, dopo la decisione del Tribunale del Riesame di far restare in carcere la donna accusata di aver strangolato il figlio di otto anni, il 29 novembre, e di aver occultato il cadavere del piccolo in un canale di scolo a Contrada Mulino Vecchio, nel Ragusano. "Non me la sento di parlare", ribadisce Panarello.

