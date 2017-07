Agrigento, vasto incendio alle porte di Sciacca: case evacuate

Un vasto incendio sta interessando Sciacca ( Agrigento ), all'ingresso est della città. Le fiamme si sono propagate all'interno dell'area boschiva di contrada Pierderici, allargandosi in pochi minuti e raggiungendo le aree residenziali situate tra le vie Figuli e Ravasio e il viale della Vittoria. Alcune abitazioni sono state evacuate dalla protezione civile. In tutto sono state fatte sgomberare circa 40 famiglie.

Il bosco, da dove è divampato il rogo, era stato ripiantato 20 anni fa dopo un grave incendio. Sulla zona sono intervenuti alcuni Canadair, a supporto delle squadre di vigili del fuoco e corpo forestale dello Stato.



È stata evacuata anche una scuola dentro la quale si stavano svolgendo le attività della parrocchia vicina. Non sono stati segnalati feriti, ma alcune persone, soprattutto anziane, sono rimaste intossicate per il fumo. Il rogo si è esteso fino in via Ravasio, all'ingresso della città.