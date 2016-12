Agrigento, trovato in fondo al mare il "Savoia Marchetti" abbattuto nel 1942

Il team di esperti, in collaborazione con la Lega Navale di Sciacca, ha organizzato diverse immersioni per la ricerca e la documentazione del relitto. Dopo tanto lavoro, a 38 metri di profondità, grazie alla documentazione fotografica realizzata da Santo Tirnetta, è stato rinvenuto l'aereo, un Savoia Marchetti che fallì l'ammaraggio.



Ad effettuare l'immersione Riccardo Cingillo, organizzatore del progetto Ombre dal fondo e documentarista, Santo Tirnetta, campione italiano di fotografia subacquea, Massimiliano Piccolo, assistente e addetto alla sicurezza delle immersioni, tutti sub esperti in immersioni ad alto fondale. Ha provveduto all'assistenza in superficie, il personale della Lega navale italiana di Sciacca.



"L'aereo, della Seconda guerra mondiale, è adagiato su un fondale limoso con poca visibilità a circa nove miglia da Sciacca - racconta Cingillo - con la parte anteriore in direzione verso terra. La parte superiore risulta fortemente danneggiata probabilmente da diverse reti da strascico. All'interno, in mezzo a grovigli di cavi e lenze, si intravedono alcuni strumenti e una bombola di ossigeno utilizzata dai piloti. L'ispezione visiva ha rilevato che non sono presenti resti umani e residui bellici".