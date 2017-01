Agrigento, tragedia domestica: bimba di 3 anni travolta e uccisa dal televisore

Una bambina di tre anni di nome Grace, di Campobello di Licata, in provincia di Agrigento, è morta dopo essere stata travolta dal televisore che le è piombato addosso. La piccola stava giocando in soggiorno con i cassetti del mobile quando ad un tratto, aprendo e chiudendo, pare abbia provocato la caduta dell'elettrodomestico che l'ha colpita al capo, uccidendola.

Inutile la corsa dei genitori all'ospedale Barone Lombardo di Canicattì. La bambina è arrivata già morta e ai medici non è rimasto altro da fare che constatarne il decesso. In ospedale, dopo essere stati avvertiti dai sanitari sull'accaduto, sono arrivati i carabinieri della compagnia di Canicattì che hanno ascoltato la mamma. Delle indagini già avviate, per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente domestico, si occuperanno la stazione di Campobello di Licata e la compagnia dell'Arma di Licata.