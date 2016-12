Agrigento, svolta sugli edifici abusiviLa procura: "Demolizioni o denunce"

Troppi i mesi trascorsi senza che nessuno prendesse una posizione a riguardo. Il dramma dell'abusivismo, che deturpa uno dei siti patrimonio dell'umanità secondo l'Unesco, non riguarda solo case private: oggetto della misura, infatti, sono anche alcune strutture pubbliche.



Una battaglia infinita, quella per il ripristino dei luoghi, che ora sembra arrivare a una svolta con la risoluzione dell'autorità giudiziaria. La Procura sta lavorando su ulteriori duemila fascicoli, nella speranza che questa volta non resti tutto sulla carta.