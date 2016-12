Agrigento, picchiata e rapinata in casa: anziana in gravi condizioni

Una donna di 85 anni di Menfi, nell'Agrigentino, è stata picchiata a sangue durante una rapina nella sua abitazione. A ritrovare l'anziana in una pozza di sangue è stato un familiare, che ha allertato i soccorsi. Dopo essere stata accompagnata all'ospedale di Sciacca, la donna è stata trasferita in elisoccorso all'ospedale Villa Sofia di Palermo, dove è ora ricoverata in gravi condizioni.